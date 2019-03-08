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Dünya

ABD'de göçmen haberleri yapan gazeteciler gizli takibe alındı

ABD'de, 50'den fazla gazeteci ve göçmen haklarını savunan aktivistin takibe alındığı, bu kişilerin sınır yetkilililerinin sıkı denetimine maruz kaldığı bildirildi.

Betül Yürük   | 08.03.2019
ABD'de göçmen haberleri yapan gazeteciler gizli takibe alındı

New York

ABD'de sınırdaki Orta Amerikalı göçmenleri takip eden 50'den fazla gazeteci ve göçmen haklarını savunan aktivistlerin İç Güvenlik Bakanlığı tarafından takibe alındığı ortaya çıktı.

ABD basınında yer alan habere göre, Orta Amerika'dan ABD'ye gitmek üzere yola çıkan göçmenler üzerine haberler yapan gazeteci ve göçmen haklarını savunan aktivistler hakkında yetkililerce istihbarat toplandı.

Oluşturulan gizli veritabanı ile 50'den fazla gazeteci ve göçmen haklarını savunan aktivistin takibe alındığı belirtilen haberde, göçmen karavanını takip eden gazeteci ve göçmenlere yardım eden aktivistlerin sınır yetkilililerinin sıkı denetimine maruz kaldığı ifade edildi.

Çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden binlerce göçmen geçen yılın son aylarında Meksika üzerinden ABD'ye ulaşabilmek için ''göçmen karavanına'' katılmıştı.


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