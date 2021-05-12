Euro
10.19
Dolar
8.43
BIST 100
1,441.33
Altın
1,821.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise ağır hapis cezası işareti

Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin’in polis memuru olarak yetkisini kötüye kullandığı ve Floyd’a karşı aralarında çocukların da bulunduğu sokaktaki insanların gözü önünde "özel bir gaddarlık" sergilediği kaydedildi.

İslam Doğru   | 12.05.2021
ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise ağır hapis cezası işareti

New York

ABD'de siyahi Goerge Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan eski polis Derek Chauvin davasına bakan yargıç Peter Cahill, Floyd’un ölümünde "ağırlaştırılmış faktörler” bulunduğuna hükmetti.

Cahill’in bugün kamuya açıklanan ön kararında, Chauvin’in polis memuru olarak yetkisini kötüye kullandığı ve Floyd’a karşı aralarında çocukların da bulunduğu sokaktaki insanların gözü önünde "özel bir gaddarlık" sergilediği kaydedildi.

Kararda, “Olayda, George Floyd'un nefes alamadığını ve polislerin tavrı sonucu ölebileceğini açıkça belirtmesine rağmen yerde uzun süre yüz üstü yatırılarak tutulması özellikle korkunçtu.” ifadesine yer verildi.

Hukuk uzmanları, Cahill’in bu kararının, 25 Haziran’da hapis cezası süresi belli olacak Chauvin’e mevcut suçlamalar kapsamında en yüksek cezanın verilebileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Chauvin, Minnesota eyaleti tarafından 4 hafta süren yargılama sonucunda 21 Nisan’da jüri tarafından kendisine yöneltilen 2. ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulunmuştu.

Kararın okunmasının ardından Chauvin'in kefaleti kaldırılmış ve hapis cezası belli olana kadar beklemek üzere tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

George Floyd'un ölümü

Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede olduğu belirtilmiş, olayla ilgili görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, 1 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 eski polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

3 eski polis memurunun, eyalet tarafından yöneltilen cinayet ve adam öldürme eylemine yardım ve yataklık suçlamalarından yargılanmasına ise ağustos ayında başlanması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 13 bin 29 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanlarımızın eşlerini aşılamaya başlıyoruz
Dünya genelinde 1 milyar 342 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor

Benzer haberler

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise ağır hapis cezası işareti

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan polise ağır hapis cezası işareti

ABD'de Floyd'ün ölümüne karışan 4 eski polis memuruna yeni federal suçlamalar yöneltildi

ABD'de George Floyd'u öldürmekten suçlu bulunan Chauvin yeniden yargılama talep etti