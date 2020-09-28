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Dünya

ABD'de federal mahkeme Trump'ın TikTok yasağını geçici olarak durdurdu

ABD'de federal mahkeme, Trump yönetimin Çinli bir şirkete ait sosyal medya uygulaması TikTok yasağını geçici olarak durdurdu.

Betül Yürük   | 28.09.2020
ABD'de federal mahkeme Trump'ın TikTok yasağını geçici olarak durdurdu

New York

Sosyal medya kullanıcılarının TikTok uygulamasını yüklemeyi pazar günü yerel saatle 23.59'dan itibaren yasaklayan karar, yürürlüğe girmeye saatler kala, başkent Washington'da bir federal mahkeme tarafından geçici olarak askıya alındı. 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki kolunun Oracle-Walmart ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurmasının ardından, ABD Ticaret Bakanlığı 20 Eylül'de yürürlüğe girmesi planlanan TikTok yasağını, 27 Eylül'e ertelemişti.

Ticaret Bakanlığı, 18 Eylül'de "ulusal güvenliği koruma" gerekçesiyle Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat'in indirilmesinin yasaklanacağını duyurmuştu.


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