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Dünya

ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen karşıtı nüfus sayımı kararını durdurdu

ABD'de federal mahkeme, Başkan Trump'ın yasa dışı göçmenlerin Kongre'deki koltuk sayısının belirlenmesinde nüfus sayımına dahil edilmemesi kararını durdurdu.

Betül Yürük   | 11.09.2020
ABD'de federal mahkeme Trump'ın göçmen karşıtı nüfus sayımı kararını durdurdu

New York

New York Güney Bölge Mahkemesinden üç yargıç oy birliğiyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu kararının ''yasa dışı'' olduğuna ve ''anayasayı ihlal ettiğine'' hükmetti. 

ABD Başkanı Trump, bu yıl yapılan nüfus sayımları sonucunda eyaletlere göre Kongre'deki koltuk sayısı bölünürken yasa dışı göçmenlerin hesaplamalara dahil edilmemesini öngören kararname imzalamıştı.

Sivil toplum örgütleri ve göçmen hakları savunucularının tepkisine neden olan karar, mahkemeye taşınmıştı.


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