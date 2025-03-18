ABD'de DOGE'nin Sosyal Güvenlik İdaresinden "telefonla hizmetin" iptalini istediği iddiası
ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Sosyal Güvenlik İdaresinden (SSA) "telefon doğrulamasıyla hizmet alınmasını sağlayan" seçeneğin iptal edilmesini istediği iddia edildi.
İstanbul
Axios haber platformu, 13 Mart'ta operasyonlardan sorumlu SSA komiser yardımcısı Doris Diaz tarafından imzalanan ve kurumun operasyon birimlerine gönderilen bilgi notuna ulaştı.
Buna göre, çevrim içi sistemler aracılığıyla kimliğini doğrulayamayan kişilerin SSA'daki işlemlerini telefonla tamamlamalarının önü kapatılarak yardım alabilmeleri için şahsen bölge ofislerine başvurmaları isteniyor.
Axios'a konuşan eski SSA çalışanları ve uzmanlara göre, DOGE'nin bu planı sosyal güvenlik sistemini "sakat bırakma" riski taşıyor.
Uzmanlar, engelli ve yaşlı bireylerin bölge ofislerine ulaşmakta güçlük çekeceği ve bölge ofislerindeki yoğunlukların da hizmet alım süreçlerini uzatacağını öne sürüyor.
SSA çalışanları, bu notun DOGE'nin talebiyle hazırlandığını iddia ederken, DOGE'nin ise bu adımıyla "dolandırıcılık riskini" ortadan kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor.
Halihazırda, SSA, her ay 73 milyon kişiye emeklilik maaşı ödemesi ve maluliyet yardımları gibi ödemeler yapıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.