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Dünya

ABD'de Demokratlar Trump'ı 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' ile suçluyor

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu.

Hakan Çopur   | 11.01.2021
ABD'de Demokratlar Trump'ı 'ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik' ile suçluyor

Washington

ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarıda Başkan Donald Trump'a, 6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

ABD Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Kongre baskını dolayısıyla görevden alınmasını istedikleri Başkan Trump'a karşı azil maddesini içeren tasarıyı Meclise resmen sundu. 

Tasarıda "görevi kötüye kullanmak" başlığı altında Trump'a, kongre baskını dolayısıyla "ABD hükümetine karşı kasten şiddete teşvik" suçlaması yöneltildi.

Azil maddesinin hafta içinde Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanarak kabul edilmesi bekleniyor ancak azil sürecinde mahkeme görevi görecek olan Senatonun gündemine ne zaman geleceği belirsizliğini koruyor. 

Söz konusu azil maddesinin Temsilciler Meclisinde kabul edilmesi, Trump'ın "görevden alınması istemiyle ikinci kez suçlanan ilk başkan" olarak tarihe geçmesi anlamına gelecek.

Öte yandan Demokratlar, Anayasanın 25. Ek Maddesini işletmesi suretiyle Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, Trump'ın görevden alınması sürecini başlatması çağrısı yapan tasarıyı da Meclis gündemine taşıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dünkü açıklamasında, söz konusu tasarının öncelikle "oy birliğiyle" kabul edilip edilmeyeceğine bakacaklarını kaydetmiş, oy birliğinin sağlanamaması durumunda salı günü tasarıyı Meclis Genel Kurulunda oylayıp kabul edeceklerini bildirmişti.

Tasarıda, Başkan Yardımcısı Pence'e, Trump'ın görevden alınması işlemleri için 24 saat süre verileceğini vurgulayan Pelosi, bu sürenin ardından Trump'ın azil maddesinin Mecliste oylanacağını kaydetmişti.

ABD yasalarına göre belli ihlallerden dolayı bir başkanın görevden alınmasına ilişkin süreçte Temsilciler Meclisi, başkana suçlamaları yönelten (impeachment) savcılık makamı, Senato ise başkanın suçlu olup olmadığına karar verilen jüri görevi görüyor.

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda 18 Aralık 2019'da yapılan oylamada Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongre'nin işleyişini engellemek" suçlamaları kabul edilmişti. Trump, 6 Şubat 2020'de Senatoda yapılan oylamada her iki suçlamadan da aklanmıştı.


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