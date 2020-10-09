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Dünya

ABD'de Demokratlar, Kovid-19'a yakalanan Trump'ın görev yapabilirliğini tartışmaya açıyor

ABD'de Demokratlar, Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanması üzerine, görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyon karacaklarını açıkladı.

Dildar Baykan   | 09.10.2020
ABD'de Demokratlar, Kovid-19'a yakalanan Trump'ın görev yapabilirliğini tartışmaya açıyor

Washington

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bugün yaptığı basın toplantısında, Trump'a Kovid-19 teşhisi konulması ile gündeme gelen Anayasa'nın 25. ek maddesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bu maddeyi devreye sokup sokmayacaklarına dair net bir yanıt vermekten kaçınan Pelosi, "Yarın buraya gelin. 25. ek madde konusunda konuşacağız." ifadesini kullandı.

Pelosi, "Trump'ın en son ne zaman test sonucunun 'negatif' çıktığını bilmiyoruz. Neden Beyaz Saray ülke için bu kadar önemli olan bu konuda açıklama yapmıyor?" eleştirisinde de bulundu.

Basın toplantısının ardından Pelosi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada ise, Pelosi ve Demokrat Maryland Vekili Jamie Raskin'in yarınki basın toplantısında, Trump'ın görevini yerine getirebilecek durumda olup olmadığına karar verecek bir komisyonun kurulmasına yönelik tasarıyı duyuracakları belirtti.

Söz konusu tasarısının, Başkanın Anayasanın 25. ek maddesinde belirtilen göreve uygunluk kriterlerini yerine getirip getiremediğini belirleyecek bir komisyon kurulmasına yönelik Raskin'in 2017'de sunduğu yasa taslağıyla benzerlik göstermesi bekleniyor.

Başkanın görevini sürdüremeyecek duruma gelmesi halinde yapılacakları belirleyen Anayasanın 25. ek maddesinde, "Başkan Yardımcısı, Başkanın kabinesinin çoğunluğu ya da Kongrenin bir organı, Başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğunu bildirebilir." ifadesi yer alıyor.

Raskin, Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine cuma günü yaptığı açıklamada, 2017'deki yasa tasarısını güncelleyerek yeniden Temsilciler Meclisine sunmayı planladığını söylemişti.





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