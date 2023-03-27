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ABD'de Delaware Nehri'ndeki kimyasal sızıntının ardından "musluk suları içilebilir" duyurusu

ABD’nin Philadelphia şehrinde içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri’nde kimyasal sızıntı meydana gelmesinin ardından yetkililer, bugün yerel saatle 23.59'a kadar musluk suyunun içmek için güvenli olduğunu bildirdi.

Şeyma Uzundere  | 27.03.2023 - Güncelleme : 27.03.2023
ABD'de Delaware Nehri'ndeki kimyasal sızıntının ardından "musluk suları içilebilir" duyurusu

Ankara

CNN'in haberine göre, dün yapılan basın konferansında, Philadelphia Ulaşım, Altyapı ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mike Carroll, Philadelphia Baxter İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden en az gece yarısına kadar şehre güvenli su sağlanacağını söyledi.

Water Philadelphia internet sitesinden yapılan duyuruda, yeni hidrolik modelleme ve numune sonuçlarının "şu anda şişelenmiş su almaya ihtiyaç olmadığını" gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, Baxter tesisinden sağlanacak suyun kimyasal sızıntı şehre ulaşmadan önce kontrolden geçirildiği, musluk suyunun kullanımına ilişkin saat güncellemesinin de Delaware Nehri'nden tesise gelen su üzerinde yapılacak arıtma işlemlerine bağlı değişeceği aktarıldı.

24 Mart'ta kimyasal sızıntı olmuştu

ABD'nin Philadelphia şehrinde bulunan ve yaklaşık 14 milyon kişinin içme suyu kaynağı olan Delaware Nehri üzerindeki bir tesiste, 24 Mart'ta kimyasal sızıntı gerçekleşmişti.

Gönderdikleri telefon mesajlarıyla şehir sakinlerini uyaran yetkililer, "yalnızca şişelenmiş su içilmesi" tavsiyesinde bulunmuştu. Bunun üzerine marketlerde şişe su stoklarının azaldığı görülmüştü.

Pensilvanya Çevre Koruma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bristol'de akrilik reçine üretim tesisinden "bilinmeyen miktarda" kimyasal çözeltinin Delaware Nehri'ne karıştığı belirtilmişti.

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