Euro
8.70
Dolar
7.38
BIST 100
1,108.44
Altın
1,924.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Cumhuriyetçiler başkan adaylığına resmen Trump'ı gösterdi

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin "az sayıda katılımla" gerçekleştirilen Kurultayında delegeler, mevcut Başkan Donald Trump'ı resmi olarak partinin başkan adayı gösterdi.

Dildar Baykan   | 24.08.2020
ABD'de Cumhuriyetçiler başkan adaylığına resmen Trump'ı gösterdi

Washington DC

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri öncesinde 4 gün sürecek Cumhuriyetçi Parti Kurultayı, Kovid-19 salgını nedeniyle "az sayıda katılımla" Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde başladı. 

Kurultayın ilk gününde yapılan oylamada Başkan Trump, partisinin başkan adayı seçildi.

Ayrıca resmi ziyaret için Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Trump, "sürpriz" bir ziyaretle Kurultayın yapıldığı salona geldi.

Trump'ın resmi adaylık kabul konuşmasını perşembe günü Beyaz Saray'dan yapması bekleniyor.

Öte yandan mevcut ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de ikinci kez bu göreve aday gösterildi.

Pence, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, "ABD'yi yeniden büyük yapacağız." dedi.

Joe Biden, geçen hafta sanal ortamda düzenlenen Demokrat Parti Kongresinin ikinci günü 18 Ağustos'ta resmi olarak partinin başkan adayı gösterilmişti.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020 Salı günü gerçekleştirilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da günlük yeni vaka sayısı binin altına geriledi
İspanya'da hafta sonunda Kovid-19 vakaları 19 bin 382 arttı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 237 bin 908'e ulaştı
Çinli şirket Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine Bahreyn'de başladı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 180 bin 618'e yükseldi

Benzer haberler

Trump: Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu hile yapmaları

Trump: Demokratlar'ın seçimi kazanmasının tek yolu hile yapmaları

ABD'de Cumhuriyetçiler başkan adaylığına resmen Trump'ı gösterdi

ABD'deki başkanlık yarışını anketlerde Biden önde götürüyor

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti

Trump'ın gözaltına alınan eski danışmanı Steve Bannon, 'dolandırıcılık' suçlamalarını reddetti
Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu

Trump ve Irak Başbakanı Kazımi'den 'iş birliği' vurgusu
Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon 'dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alındı