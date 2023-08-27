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Dünya

ABD'de Cumhuriyetçi Ramaswamy, başkan olursa Musk'ı danışman yapmak istediğini söyledi

ABD'de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçilerin aday adayı olan milyoner Vivek Ramaswamy, seçimleri kazanması durumunda Tesla, X ve SpaceX'in sahibi Elon Musk'ı danışmanı yapmak istediğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay  | 27.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
ABD'de Cumhuriyetçi Ramaswamy, başkan olursa Musk'ı danışman yapmak istediğini söyledi

Ankara

NBC News'in haberine göre Ramaswamy, Iowa eyaletinde katıldığı seçim etkinliğinde başkan seçilmesi durumunda kendisine "yepyeni" bir ekip kuracağını belirtti.

Ramaswamy, "Elon Musk'ı son zamanlarda daha iyi tanıma fırsatım oldu. Twitter'daki çalışanların yüzde 75'ini kovduğu için ilginç bir danışman olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ramaswamy'nin, haziranda Musk'ın Çin ziyareti için "endişe verici" yorumunu yapması dikkati çekmiş, Musk ise Ramaswamy'nin videolarını alıntılayarak onun "umut vadeden bir aday" olduğunu ve "düşüncelerini açıkça ifade ettiğini" belirtmişti.

Öte yandan Ramaswamy, geçen hafta Fox News'e verdiği röportajda ülkeyi Musk'ın X'i yönettiği gibi yönetmek istediğini dile getirmişti.

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