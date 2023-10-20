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ABD’nin başkenti Washington’da, Kongre Binası’nın önünde toplanan Müslümanlar, Filistin’e destek için Beyaz Saray’a yürüyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'de cuma namazı sonrası Filistin'e destek gösterileri yapıldı

ABD'de, başkent Washington DC ile New York şehrinde Müslümanlar, cuma namazı sonrası, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İslam Doğru  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
ABD'de cuma namazı sonrası Filistin'e destek gösterileri yapıldı Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

New York

Başkentte, Kongre'nin önündeki National Mall meydanında toplanan Müslüman gruplar, Filistin'e destek için bir araya geldi.

Ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail aleyhine pankartlarla cuma namazı için toplanan gruplar, zaman zaman "Filistin'e özgürlük", "İşgale son", "Şimdi ateşkes" sloganları attı.

ABD Müslüman toplumunun önde gelen isimlerinden, Dallas merkezli Yaqeen Enstitüsü Başkanı İmam Ömer Süleyman'ın kıldırdığı cuma namazı sırasında, bazı Yahudi ve Hristiyan gruplar da destek için Kongre binası önünde yer aldı.

Cuma namazı sonrası, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı ve Filistin halkı için dualar edildi.

New York'ta cuma namazı ve Filistin'e destek gösterisi

Aynı saatlerde, New York civarında yaşayan Müslüman gruplar da New York Belediyesi binası önünde, cuma namazı için bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarına karşı Filistin'e destek için toplanan Müslümanların bazıları, ellerinde Filistin bayrakları ile "İnsanlık nerede", "Silahlar barış getirmez" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Kaldırımda kılınan cuma namazı sonrası Filistinli halkı, barış ve adalet için dualar edildi.

Namazın ardından yüzlerce kişi, "Filistin'e özgürlük", "İşgale son" sloganları atıp belediye binası önünde İsrail'in saldırılarına karşı konuşmalar yaparak Filistin'e destek gösterisine devam etti.


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