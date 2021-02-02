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Dünya

ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı

ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Mücahit Oktay   | 02.02.2021
ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı

New York

ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.

Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.

Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından 2'si olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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