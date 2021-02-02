ABD'de çocuğa şiddet suçundan aranan şüpheli, 2 FBI ajanını öldürdü, 3'ünü de yaraladı
ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı. Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
New York
ABD'nin Florida eyaletinde hakkında arama emri olan bir şüpheli, evine gelen 2 Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlisini öldürdü, 3'ünü de yaraladı.
Çocuğa şiddet suçundan aranan şüphelinin Sunrise bölgesindeki evine FBI görevlileri arama emriyle geldi.
Saldırganın ateş açması sonucu, FBI ajanlarından 2'si olay yerinde hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı. Yaralılardan 2'si hastaneye kaldırıldı.
Saldırganın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.