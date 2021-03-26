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Dünya

ABD'de bir üniversite cinsel istismar suçlamaları üzerine 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödeyecek

ABD'de South California Üniversitesi, okulda uzun yıllar çalışan bir kadın doğum uzmanını cinsel istismarla suçlayan 700'ün üzerinde kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Betül Yürük   | 26.03.2021
ABD'de bir üniversite cinsel istismar suçlamaları üzerine 700'den fazla kadına 852 milyon dolar ödeyecek

New York

ABD medyasında yer alan habere göre, üniversitede 30 yıldan uzun süredir çalışan kadın doğum uzmanı Dr. George Tyndall cinsel istismarla suçlandı.

64 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Tyndall hakkındaki iddiaları kabul etmezken, hakkında dava açılan South California Üniversitesi ise 700'den fazla kadına toplamda 852 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

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