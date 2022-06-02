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Dünya

ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD’nin Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde bir hastanede meydana gelen silahlı saldırıda en az 3 kişinin öldüğü belirtildi.

Islam Doğru   | 02.06.2022
ABD'de bir hastaneye yapılan silahlı saldırıda 3 kişi öldü

New York

Tulsa Polis Departmanının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, St. Francis Hastane kampüsüne elinde tüfekle giren kişi ateş açtı.

Polis, saldırganla birlikte olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Hastane kampüsünde incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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