ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, bir hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurularak ölmelerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi.

ABD'de bir haftada iki kişiyi öldüren ICE polisine trafik denetimi bırakma talimatı verildi ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, bir hafta içinde iki kişinin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ekiplerince vurularak ölmelerinin ardından trafikteki araçları durdurup kontrol yapma işlemlerini askıya alma talimatı verdi.

Trump yönetimi, bir haftada iki kişinin ICE ekiplerince araçlarında durdurulmaları sonrası vurularak hayatlarını kaybetmelerinin ardından harekete geçti.

Yönetim, ICE ekiplerine ülkedeki düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar kapsamında trafikteki araçları durdurup kontrol yapmayı askıya almaları yönünde talimat verdi.

Trump'ın "sınır çarı" olarak nitelendirilen Tom Homan ise dün Fox News kanalına verdiği röportajda bu durumun geçici olacağını ve ICE'ın gözaltı kapasitesini etkilemeyeceğini ifade etti.

Bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE polislerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı yine ICE ekiplerince vurulması sonrası yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az dokuz vakadan biri olmuştu.