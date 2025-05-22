Dolar
39.03
Euro
44.03
Altın
3,294.72
ETH/USDT
2,634.20
BTC/USDT
110,932.00
BIST 100
9,475.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararını durdurarak kurumdan çıkarılan kişilerin de işe geri alınmasına hükmetti.

Hakan Çopur  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

Washington

ABD'de Boston bölgesinden federal yargıç Myong Joun, perşembe günü açıkladığı kararla, Trump yönetiminin seçim vaatlerinden biri konusunda önemli bir adım attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yargıç Joun, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatmaya yönelik kararnamesinin uygulanmasını engelleyerek bakanlığın kapatılması sürecini durdurdu. Ayrıca, bu süreçte işine son verilen yaklaşık 1300 bakanlık çalışanının görevlerine geri dönmesine karar verdi.

Yargıç, kararında, Trump yönetiminin tek başına bakanlığı kapatma yetkisine sahip olmadığı yönündeki hukuki görüşünü ortaya koydu.

Beyaz Saray'dan henüz karara ilişkin açıklama yapılmazken, Trump yönetiminin kararı temyize götürmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 20 Mart'ta imzaladığı kararnameyle Eğitim Bakanlığı'nın kapatılma sürecini başlattığını açıklamış ve eğitim süreçlerinin tamamen eyaletlere bırakılacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te iki katlı metruk bina çöktü
ÇAYKUR'a alınacak 1500 mevsimlik işçi için kura çekildi
Emine Erdoğan: Evlenme yaşını ileri atan bahanelere geçit vermemeliyiz
Emine Erdoğan'dan "Uluslararası Aile Forumu" paylaşımı
Bazı kanunlarda değişiklikler yapılmasını içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Benzer haberler

G7 ülkeleri, küresel ekonomide "aşırı dengesizliklerin" ele alınması gerektiğini vurguladı

G7 ülkeleri, küresel ekonomide "aşırı dengesizliklerin" ele alınması gerektiğini vurguladı

ABD Başkanı Trump, Kanada'da yapılacak G7 Liderler Zirvesine katılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı: Suriye'ye yaptırımların hızlı şekilde kaldırılması için çalışıyoruz

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu

Trump yönetimi, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrenci kabulünü durdurdu
Netanyahu ile Trump telefonda görüştü

Netanyahu ile Trump telefonda görüştü
ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu

ABD'de bir federal yargıç, Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararını durdurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet