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Dünya

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Başkan Donald Trump, seçim için en kritik eyaletler arasında yer alan Arizona'da iki ayrı miting düzenliyor.

Dildar Baykan   | 29.10.2020
ABD'de başkanlık seçimlerine 6 gün kala Trump, en kritik eyaletlerden Arizona'da

Washington

Başkanlık seçimleri için gün sayan ABD'de ikinci dönemini garantilemek için yarışan Başkan Trump özellikle kritik eyaletlerde saha çalışmalarına devam ediyor. 

Günlük programına Nevada eyaletinde başlayan Trump, otelden ayrılmadan önce gazetecilerin karşısına geçerek Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde 2 polisin, elinde bıçak bulunan siyahi Walter Wallace'i öldürmesi üzerine başlayan protestoların şiddet olaylarına dönüşmesini değerlendirdi.

Trump, "Şiddet olayları korkunç. Belediye Başkanı ya da her kim bu isyan ve yağma olaylarına izin veriyorsa, buna bir son vermeli." çağrısında bulundu.

Wallace'ın başına gelenleri televizyondan izlediğini ve yetkililerin bu konuyu da soruşturduğunu belirten Trump, gerekirse Pennsylvania'ya ulusal muhafızları gönderebileceklerini belirtti.

Demokrat rakibi Joe Biden'a da yüklenen Trump, "Bu isyancıları Biden destekliyor ve onları kınamıyor. Bunları kınamanız gerekir. Güçlü durmanız gerekir." diye konuştu.

Trump bu açıklamanın ardından Arizona'nın Bullhead City kentine geçti. Burada bir miting düzenleyen Trump ardından ikinci mitingini de Phoenix kentine bağlı Goodyear'da yapacak.

Arizona, başkanlık seçimlerinde seçimlerin kaderini belirleyecek olan ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen 6 eyalet arasında yer alıyor.


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