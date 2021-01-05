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Dünya

ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri başkent Washington'da gözaltına alındı

ABD'de Başkan Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un (Gururlu Çocuklar) lideri Enrique Tarrio, başkent Washington DC'de şehre girdikten kısa süre sonra gözaltına alındı.

Dildar Baykan   | 05.01.2021
ABD'de aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri başkent Washington'da gözaltına alındı

Washington

Washington DC polisinden yapılan açıklamada, geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı bir pankartı yırttığı için hakkında arama emri bulunan Tarrio'nun bugün şehre girdikten kısa süre sonra gözaltına alındığı belirtildi. 

Polis, Miami'de ikamet eden Tarrio'nun hakkında "bir mülke zarar verme" suçlaması olduğunu ve bu nedenle gözaltına alındığını kaydetti.

Ayrıca, Tarrio'nun üzerinde gözaltı esnasında gereğinden fazla kurşun bulunduğunu ve bu konuda da suç isnat edildiği aktarıldı.

3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Kongre oturumunda resmileşeceği 6 Ocak'ta, başkent Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenlenmesi bekleniyor.

Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ve karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

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