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Dünya

ABD'de ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek seçimlere ilişkin ankette, Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Demokrat rakibi Kamala Harris'in 3 puan gerisinde kaldı.

Dilara Karataş  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
ABD'de ankete göre Harris, rakibi Trump'ın 3 puan önünde

Ankara

Amerikan NPR radyosu, PBS televizyonu ve Marist Koleji'nin ortak yaptırdığı ankete göre, Harris'in performansının yapılan eski anketlere kıyasla gelişme kaydettiği görülüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, yüzde 51'e 48'le, rakibi Trump'ın 3 puan önünde seçim yarışına devam ediyor.

Katılımcıların yüzde 53'ü Harris'in Trump'a kıyasla demokrasiyi daha iyi koruyacağını düşünüyor.

Göçmenler konusunda da seçmenlerin yüzde 52'si Trump'ın tutumunun Harris'e karşı daha güçlü olduğu görüşünde.

Ayrıca ABD'li seçmenlerin yüzde 51'i Harris yerine Trump'ın Orta Doğu'daki gerginliği daha iyi ele alacağına inanıyor.

The Cook Political Report isimli anket şirketi, Harris ile Trump arasındaki puan farkının 1,3'e düştüğünü belirtmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin yaptığı ankette de Harris'in kayıtlı seçmenler açısından tercih edilirliğinde keskin artış olduğu ortaya konmuştu.

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