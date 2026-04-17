ABD'de, 2021'deki Afganistan'dan çekilme sürecini incelemek üzere kurulan özel heyetin, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle yürüttüğü görüşmelerin "esas kısmını" tamamladığı bildirildi.

ABD'de, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin görüşmelerin "esas aşaması" tamamlandı ABD'de, 2021'deki Afganistan'dan çekilme sürecini incelemek üzere kurulan özel heyetin, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle yürüttüğü görüşmelerin "esas kısmını" tamamladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'dan çekilme sürecini incelemek üzere kurulan özel inceleme heyetinin, üst düzey askeri ve sivil yetkililerle yürüttüğü görüşmelerin "esas aşamasının" tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, Afganistan çekilmenin planlanması ve uygulanmasında görev alan kilit isimlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

Söz konusu heyetin, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda, Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından kurulduğunu aktaran Parnell, bu kapsamda farklı kurumlardan elde edilen 9 milyondan fazla belgenin incelendiğinin altını çizdi.

Parnell, görüşülen isimler arasında eski ABD Afganistan Kuvvetleri ve NATO Kararlı Destek Misyonu Komutanı Austin Scott Miller ve eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth McKenzie gibi üst düzey askeri yetkililer bulunduğunu belirtti.

Yürütülen çalışmanın, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin "en kapsamlı, şeffaf ve dürüst hesap verme" olacağını savunan Parnell, karar alma süreçlerindeki hataların tespit edilmesinin benzer durumların tekrar yaşanmaması açısından önem taşıdığına işaret etti.

Parnell, henüz çalışmaların devam ettiğini, elde edilen verilerin analiz edildiğini, önceki incelemelerle karşılaştırmalar yapıldığını ve nihai raporun ileriki aylarda kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığını aktardı.

ABD askerleri Temmuz 2021'de Bagram Hava Üssü boşaltılmış, son ABD askeri 30 Ağustos 2021 gecesi Afganistan'dan ayrılmış ve 20 yıllık işgal sona ermişti.

Afganistan yönetimi, her yıl 15 Ağustos'ta üste ABD'den kalan askeri araç ve helikopterlerle askeri geçit törenleri düzenleyerek "zafer" gösterisi yapıyor.