Dolar
34.55
Euro
36.02
Altın
2,706.89
ETH/USDT
3,286.80
BTC/USDT
99,067.00
BIST 100
9,549.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini açıkladı

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığına aday gösterildikten bir süre sonra adaylıktan çekildiğini açıklayan eski Kongre üyesi Matt Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini duyurdu.

Hakan Çopur  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
ABD'de Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini açıkladı

Washington

ABD Kongresinin eski üyesi ve Trump'ın Adalet Bakanlığına aday gösterdiği Gaetz, adaylıktan çekildikten sonraki sürece ilişkin açıklama yaptı.

Gaetz, bakan adaylığından çekildikten sonra şu aşamada Kongreye dönmeyi düşünmediğini ve ailesine daha fazla zaman ayırarak kendisine bir yol çizeceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde hakkında yürütülen soruşturma dolayısıyla Amerikan kamuoyunda tartışmalara konu olan Gaetz, dün X hesabından açıklama yapmıştı.

Tartışmaların Trump yönetimi açısından "haksız şekilde dikkat dağıtıcı unsur haline geldiğini" savunan Gaetz, bakan adaylığından çekildiğini belirtmişti.

Gaetz hakkındaki cinsel istismar iddiaları

Trump'ın Adalet Bakanlığı görevi için ilk adayı eski Kongre üyesi Gaetz, "iki kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Temsilciler Meclisi Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı belirtilmiş, Kongredeki Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle raporun açıklanmasının reddedilmesi tepkilere neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli'den, Kerkük'teki nüfus hareketliliğine ilişkin açıklama
Bolu-Yedigöller yolu kar ve buzlanma riski nedeniyle kapatıldı
Terör örgütü PKK/KCK'nın Fransa yapılanmasında görev aldığı belirlenen şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'daki restoran yangınına ilişkin iş yeri sahibi tutuklandı
Kosova'nın tek Türk Belediyesi Mamuşa'da Genel Aile Sağlık Merkezi açıldı

Benzer haberler

ABD'de Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini açıkladı

ABD'de Adalet Bakanlığı adaylığından çekilen Gaetz, Kongreye dönmeyeceğini açıkladı

Trump hakkındaki "sus payı" davasında cezanın açıklanması süresiz ertelendi

Rusya: Balistik füzeyle Batı'ya pervasız eylemlerin yanıtsız kalamayacağı mesajını verdik

Trump, Gaetz'in çekilmesiyle Adalet Bakanlığına Pam Bondi'yi aday gösterdi

Trump, Gaetz'in çekilmesiyle Adalet Bakanlığına Pam Bondi'yi aday gösterdi
ABD'li Senatör Sanders, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi

ABD'li Senatör Sanders, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine destek verdi
ABD Başkanı Biden, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin "rezalet" olduğunu savundu

ABD Başkanı Biden, UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin "rezalet" olduğunu savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet