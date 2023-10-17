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Dünya

ABD'de 5 Müslüman'ın öldüğü kundaklamada şüphelilerin tespitinde Google verilerinin kullanımına onay

ABD'nin Colorado eyaletinde Yüksek Mahkeme, 2020'de 5 Müslümanın öldüğü "kundaklamaya" dair şüphelilerin tespit edilmesi için Google kullanıcılarının verilerinin elde edilmesinin "kabul edilebilir" olduğuna hükmetti.

Nuri Aydın  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
ABD'de 5 Müslüman'ın öldüğü kundaklamada şüphelilerin tespitinde Google verilerinin kullanımına onay

Ankara

9 News sitesinin haberine göre, Mahkeme, Denver polisinin, 5 göçmenin ölümüne yol açan kundaklamaya dair Google'ın kundaklanan evin adresini arayan kişilerin IP adreslerini tarayarak 3 şüphelinin gözaltına alınmasına dair itirazı görüştü.

Yüksek Mahkeme, oy çokluğuyla, "kolluk kuvvetlerinin arama emrini iyi niyetle alıp yerine getirdiğini ve ABD anayasasının 4. maddesi uyarınca yasa dışı yollarla elde edilen delillerin geçersiz sayılması kuralı uyarınca değerlendirilmemesi gerektiğine" karar verdi.

Söz konusu mahkeme kararının ardından Denver Başsavcısı Beth McCann, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Colorado Yüksek Mahkemesinin Ağustos 2020'de 5 masum insanı öldürmekle suçlanan sanıkların kovuşturulmasının devam etmesine izin verecek kararından çok memnunum. Mahkeme, polis memurlarının şüphelilerin kimliğinin belirlenmesine yol açan emri alma konusunda iyi niyet gösterdiğini kabul etti. Mahkemenin görüşüne katılıyoruz ve şimdi davalarımıza devam edeceğiz."

Google, polisin talebi üzerine IP adreslerini açıklamıştı

Google, Denver polisinin talebi üzerine, söz konusu kundaklamaya dair 8 kullanıcının 61 aramasına dair IP adreslerini açıklamıştı.

Kasım 2022'de ise Denver Bölge Mahkemesi, polisin, kundaklanan evin adresini arayan kişilerin IP adreslerini Google'dan elde etmesinin yasalara uygun olduğuna karar vermişti.

Google verilerinin incelenmesinin ardından Gavin Seymour, Kevin Bui ve 15 yaşındaki bir genç, cinayet ve kundaklama gibi bazı suçlarla itham edilerek 2021'de gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan, Seymour'ın avukatı, polisin delilleri "makul olmayan arama ve el koyma yasağına" aykırı şekilde elde ederek anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle Yüksek Mahkemeye itiraz etmişti.

Denver’da Müslüman ailenin yaşadığı evin kundaklanması olayı

Denver Green Valley Ranch Mahallesi'nde 5 Ağustos’ta saat 02.40'ta çıkan yangında, 22 aylık bebek ile 3 yaşında iki çocuğun da aralarında bulunduğu, Senegal’den ABD’ye göç eden Diol ailesinin 5 üyesi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de pencereden atlayarak yaralı kurtulmuştu.

Şehirde yaşayan Senegal toplumu ve Colorado Amerika İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), olayın "nefret suçu" olarak araştırılması çağrısında bulunurken, Denver Metro Suç Durdurucuları ile faillerin yakalanması için 50 bin dolar ödül koymuştu.

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