ABD'de 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız askeri öğrenciden biri cinsel saldırıya uğradı
ABD'deki askeri okullarda 2021-2022 eğitim döneminde her 5 kız öğrenciden birinin, cinsel saldırıya maruz kaldığı tespit edildi.
Washington
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2021-2022 eğitim döneminde hava, kara ve deniz harp okullarında cinsel saldırı vakalarına dair yaptığı anketi rapor haline getirdi.
Ordunun komuta kademeleri, önceki yıllardaki taciz vakaları nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalırken rapor, geçen yılki cinsel saldırı ve taciz olaylarının bilançosunu gözler önüne serdi.
Buna göre, askeri okullardaki her 5 kız öğrenciden biri cinsel saldırı mağduru oldu, saldırılar bir önceki eğitim yılına göre yüzde 18 arttı.
Askeri öğrencilerin, isimlerini yazmadan katıldığı anketin sonuçlarının yer aldığı raporda, tacizden tecavüze kadar "cinsel saldırının her türünde" artış görüldüğüne ve tüm bu saldırılarda "alkolün" en büyük sebep olduğuna işaret edildi.
Raporda, cinsel saldırı vakalarının en fazla deniz harp okullarında arttığı ve toplam 155 öğrencinin cinsel saldırıya uğradığı bildirildi.
Deniz harp okulunda 2021'de 33 olarak açıklanan cinsel saldırı ihbarı, geçen yıl 61 olarak kayıtlara geçerken hava harp okulunda bu sayı 42'den 52'ye çıktı.
Askeri okullarda erkek öğrencilerin cinsel saldırıya maruz kalma oranı ise yüzde 4,4 olarak açıklandı.