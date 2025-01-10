Dolar
35.43
Euro
36.48
Altın
2,677.40
ETH/USDT
3,289.20
BTC/USDT
94,341.00
BIST 100
10,020.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasında ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti

ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş başkan Donald Trump'ın "sus payı" davasında New York'taki ceza duruşmasının ertelenmesi talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Hakan Çopur  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasında ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti

Washington

ABD Yüksek Mahkemesi, seçilmiş başkan Trump'ın New York'ta devam eden davasıyla ilgili yaptığı son başvurusuna ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, Trump'ın "sus payı" davasında ceza duruşmasının ertelenmesi yönünde yaptığı başvuruyu 5-4 reddederek söz konusu duruşmanın yapılmasının önünü tamamen açtı.

Yüksek Mahkemenin bu kararının ardından New York'ta 10 Ocak Cuma günü yapılması planlanan ceza duruşmasının gerçekleşmesi ve Yargıç Juan Merchan'ın Trump aleyhindeki cezayı açıklaması bekleniyor.

Trump'ın suçlu bulunduğu "sus payı" davasında para cezası ile 4 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Trump, önceki gün New York’taki temyiz mahkemesinde talebinin reddedilmesinin ardından dün en son merci olan Yüksek Mahkemenin kapısını çalmıştı.

Trump'ın "sus payı" davası

Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti.

Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Merchan, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı
"Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 10'a çıktı

Los Angeles'taki yangınlarda can kaybı 10'a çıktı

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump'ın "sus payı" davasında ceza duruşmasının ertelenmesi talebini reddetti

ABD Temsilciler Meclisi, UCM'ye yaptırım talep edilen tasarıyı kabul etti

Trudeau'dan Trump'a yanıt: Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmayacak

Trudeau'dan Trump'a yanıt: Kanada, ABD'nin 51. eyaleti olmayacak
Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı
Trump: Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz

Trump: Putin benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet