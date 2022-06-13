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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir

ABD Yüksek Mahkemesi, federal hükümetin bazı göçmenleri sınır dışı etme sürecinde kefalet duruşması yapmadan 6 aydan fazla tutabileceğine karar verdi.

İslam Doğru   | 13.06.2022
ABD Yüksek Mahkemesi: Göçmenler duruşmasız 6 aydan fazla tutulabilir

New York

Yüksek Mahkemenin aldığı kararda, bir alt mahkemenin, davanın merkezindeki Antonio Arteaga-Martinez adlı göçmenin 6 aydan uzun süredir tutuklu kalması nedeniyle kefalet duruşmasına çıkabileceği yönündeki kararını bozdu.

Yüksek Mahkemenin bu kararının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bu konuda hükümete karşı çıkan göçmen destekçisi aktivistlere galip gelmesi şeklinde değerlendirildi.

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