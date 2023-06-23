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Dünya

ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını doğru buldu

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Joe Biden yönetiminin "göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran" yönergesine yönelik itirazları reddetti.

Mücahit Oktay  | 23.06.2023 - Güncelleme : 23.06.2023
ABD Yüksek Mahkemesi, Biden yönetiminin göçmen politikasını doğru buldu

New York

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamaya göre Mahkeme, Biden yönetiminin "göçmenlerin sınır dışı edilmesini zorlaştıran" yönergesinin iptal edilmesi talebini oy çokluğuyla reddetti.

Mahkeme, yönetimin göçmen politikasının doğru olduğunu, eyaletlerin bu davayı açacak güce sahip olmadığını bildirdi.

Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh, göçmen politikasını belirleme yetkisinin federal hükümette olduğunu belirtti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkeye yasa dışı yollardan giren herkesi gözaltına alıp sınır dışı ediyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 2021'de sadece terör veya şiddet içeren suçlara bulaşmış göçmenlerin sınır dışı edilmesini öngören bir yönetmelik çıkarmıştı.

Cumhuriyetçi Texas ve Louisiana eyaletleri, Biden yönetiminin politikalarının göçmenlik yasasıyla çeliştiğini, çok fazla göçmene maruz kaldıklarını ve bu nedenle zarara uğradıkları iddiasıyla yönergenin iptal edilmesi için dava açmıştı.

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