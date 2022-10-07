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Dünya

ABD yönetiminden, AB ile imzalanan veri güvenliği anlaşmasının uygulanması için kararname

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği (AB) ile martta imzalanan "ABD-AB Veri Gizliliği Çerçeve Anlaşması'nın" uygulanması için kararname çıkardı.

Dildar Baykan Atalay   | 07.10.2022
ABD yönetiminden, AB ile imzalanan veri güvenliği anlaşmasının uygulanması için kararname

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden, mart ayında duyurulan söz konusu anlaşma çerçevesinde ABD'nin sorumluluklarını yerine getirmesi adına kararname imzaladı.

Transatlantik veri akışının 7,1 trilyon dolarlık ABD-AB ekonomik ilişkilerinde kritik bir öneminin olduğuna işaret edilen açıklamada, çerçeve anlaşmanın bu veri akışında önemli hukuki altyapıları oluşturacağı belirtildi.

Biden'ın imzaladığı kararnamede ABD'nin belirli istihbari eylemleri ülkenin ulusal çıkarlarına uygun yapması için ekstra önlemler alınması, kişisel verilerin ele alınmasındaki şartların sıkılaştırılması, ABD istihbarat topluluğunun politika ve prosedürlerini gözden geçirmesi gibi maddeler bulunuyor.

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