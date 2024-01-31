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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “İstanbul Sanayi Odası Ocak Ayı Meclis Toplantısı”nda konuşuyor
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Dünya

ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıyı İslami Direniş adlı örgütün gerçekleştirdiğine inandığını açıkladı

ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı

Hakan Çopur  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıyı İslami Direniş adlı örgütün gerçekleştirdiğine inandığını açıkladı

Washington

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