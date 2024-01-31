ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıyı İslami Direniş adlı örgütün gerçekleştirdiğine inandığını açıkladı
ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı
Washington
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