ABD, "Yeni Dünya vida kurdu sineği"ne karşı acil durum müdahalesini devreye soktu

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, "Yeni Dünya vida kurdu sineği" konusunda harekete geçti.

Buna göre, CDC'nin acil durum müdahalesi devreye girerken, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) da bu durumu doğruladığı kaydedildi.

ABD Tarım Bakanlığının ise çiftlik hayvanlarını kontrol ettiği ve kısırlaştırılmış sinekler yardımıyla yayılımın kontrol altına alınması konusunda müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü olarak biliniyor.

ABD, 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017'de ise Florida'da hayvanlardaki küçük salgın başarıyla kontrol altına alınmıştı.

Parazitik sinekler, yaşam döngülerini veya beslenmelerini başka canlıların vücudunda ya da üzerinde sürdüren iki kanatlı böceklerdir.