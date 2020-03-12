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Dünya

ABD Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft, Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları ay sonunda askıya alacaklarını açıkladı.

Betül Yürük   | 12.03.2020
ABD Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları askıya alacak

Birleşmiş Milletler

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, çatışmaların ve şiddet olaylarının arttığı Yemen'de Husilerin Cevf ilinin merkezi El-Hazm'ı ele geçirdiğini söyledi. 

Husilerin insani yardım operasyonlarını engellediğine ve insani yardım çalışanlarının endişelerinin giderilmediğine dikkati çeken Craft, "ABD, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere insani yardımları mart sonunda askıya alacak.'' dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.


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