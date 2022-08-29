Dolar
18.19
Euro
18.19
Altın
1,738.56
ETH/USDT
1,535.40
BTC/USDT
20,223.00
BIST 100
3,164.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin 'Bosna Hersek' tartışması

Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi İgor Kalabuhov, ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Michael Murphy'nin, "Bosna Hersek'i Rusya'ya bırakmayacağız" açıklamasına tepki gösterdi.

Ahmet Nurduhan   | 29.08.2022
ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin 'Bosna Hersek' tartışması

Saraybosna

ABD'nin Saraybosna Büyükelçisi Murphy, ülkesinin Bosna Hersek'i Rusya'ya bırakmayacağını söylemesi, Rusya'nın ülkedeki Büyükelçisi Kalabuhov ile tartışmalarına neden oldu.

Murphy, yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Bosna Hersek'in NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) katılım konularında aldığı kararlara müdahil olmaması gerektiğini ifade ederek, bu tür kararları Bosna Hersek'in tek başına alması gerektiğini savundu.

NATO ve AB'nin, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü, egemenliği ve çok etnikli yapısı konusundaki görüşlerinin net olduğunun altını çizen Murphy, "Bosna Hersek'i Rusya'ya bırakmayacağız." diye konuştu.

Rusya'nın bölgede istikrar, güvenlik, barış ve refah istemediğini ifade eden Murphy, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını da "barbarca" olarak değerlendirdi.

"Tüm dünya, ABD'nin Afganistan, Irak, Libya ve Yugoslavya'yı nasıl 'savunduğunu' gördü"

Rus Büyükelçi Kalabuhov ise yaptığı yazılı açıklamada, ABD'li Büyükelçi Murphy'nin sözlerine tepki gösterdi.

Kalabuhov, "Bu ülkenin insanları, Boşnaklar, Sırplar, Hırvatlar ve diğerleri, zorlu sınavlardan geçen ve bu nedenle kendilerini savunma ve müzakere etme yeteneğine sahip güçlü insanlardır. Bu müzakereler için 'sahte yüksek temsilcilere' ihtiyaçları da yok. Büyükelçi Murphy'nin bu sözleri, Washington'un sözleri ile eylemleri arasındaki çelişkiyi açıkça göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Kalabuhov, açıklamasına şöyle devam etti:

"ABD, şimdi ise Avrupa'yı 'savunmak' için çalıştığını söylüyor. Tüm dünya, ABD'nin Afganistan, Irak, Libya ve Yugoslavya'yı nasıl 'savunduğunu' gördü. Biz, Batı'dan farklı olarak, Bosna Hersek'teki partnerlerimiz ile dostça diyalog yolunu tercih ediyoruz. Bizim konuşma şeklimiz, argümanları sakin ve net bir şekilde sunmak üzerine kurulu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İnsani yardım malzemelerinin ikinci bölümü Pakistan'a ulaştırıldı
Cumhurbaşkanlığı, Zafer Bayramı'nın 100. yılını ilklerle kutlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AA'nın "Mehmetçik: Zaferin Askerleri Sergisi"ni ziyaret etti
Emine Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in vefatının 3. yıl dönümünde düzenlenen programa katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da askeri birlikteki Zafer Camisi'ni açtı

Benzer haberler

ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin 'Bosna Hersek' tartışması

ABD ve Rusya'nın Saraybosna Büyükelçilerinin 'Bosna Hersek' tartışması

Biri ablasından diğeri dinlediği şarkıdan etkilenen Bosnalı genç kızlar Türkçe öğrendi

TRT, Saraybosna Film Festivali’ne bu yıl da iddialı yapımlarla katılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet