Dolar
32.31
Euro
35.04
Altın
2,336.87
ETH/USDT
3,735.90
BTC/USDT
67,731.00
BIST 100
10,518.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı Başkanı (USAID) Samantha Power, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana halkı aç ve susuz bırakarak yardımların girişini engellendiği Gazze’de koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu belirtti.

Bekir Aydoğan  | 30.05.2024 - Güncelleme : 30.05.2024
ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü Fotoğraf: Doaa Albaz/AA

İstanbul

USAID Başkanı Power, X sosyal medya hesabından İsrail’in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi’ndeki insani felakete ilişkin paylaşımda bulundu.

İsrail’in saldırıları ve sınır geçişlerini kapatmasının yardımların dağıtımını son derece zorlaştırdığına dikkati çeken Power, “Gazze'de çalışan insani yardım ortaklarımız, koşulların her zamankinden daha kötü olduğunu söylüyor.” ifadelerini kullandı.

Power, Gazze’de ihtiyaç içinde olanlara müdahaleyi hızlandırmak için bağışçı hükümetlerle görüştüğünü de belirtti.

- Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 700 bin Filistinli gıda sıkıntısı çekiyor

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşayan yaklaşık 700 bin Filistinli, İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutmaya devam etmesi ve kuzey bölgelerine yardım tırlarının girişine izin vermemesi sebebiyle gıda malzemesi eksikliği çekiyor.

Yerel yetkililer ve uluslararası kuruluşlar, bu durumun "kıtlık tehdidini" yeniden gün yüzüne çıkardığını ifade ediyor.

İsrail ordusunun, son dönemde Refah Sınır Kapısı'nı işgal etmesi ve uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardım girişinde ciddi düşüş yaşanıyor.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

ABD'de yayın yapan New York Times gazetesinde 24 Mayıs'ta yayımlanan haberde, "İsrail insani yardımlara ilişkin kısıtlamalarını kaldırmazsa, çatışmalar durmazsa ve temel hizmetler yeniden faaliyete geçirilmezse, mayıs ayında Gazze Şeridi'nde kıtlık yaşanacak." ifadesi kullanılmıştı.

Haberde, "Yetersiz beslenmeye karşı sağlık hizmeti ve temiz su gibi olması gereken hizmetler mevcut bulunmadığı müddetçe Gazze'de kıtlığın yaşanması bekleniyor." ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege'nin iç kesimleri ile İç Anadolu bölgesinde sağanak uyarısı
Burdur, Isparta ve Antalya için kuvvetli sağanak uyarısı
FETÖ üyesi kadınlardan "sarılarak" para verme taktiği
Sibergöz-42 operasyonlarında 1 milyar dolar haksız kazanç elde eden 127 kişi yakalandı
Kartal'da yangın çıkan binadaki 1 kişi öldü, 3 kişi dumandan etkilendi

Benzer haberler

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

ABD Ulusal Kalkınma Ajansı: İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de koşullar her zamankinden daha kötü

Spor dünyası, İsrail'in devlet terörüne maruz kalan Filistinliler'i hiç unutmadı

Mavi Marmara saldırısının üzerinden 14 yıl geçti

ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolar harcadığı, 12 gün dayanabilen "yüzer iskele" fiyaskosu

ABD'nin Gazze'de 320 milyon dolar harcadığı, 12 gün dayanabilen "yüzer iskele" fiyaskosu
Save the Children, İsrail’in Refah’taki saldırılarla UAD’nin kararlarını açıkça yok saydığını belirtti

Save the Children, İsrail’in Refah’taki saldırılarla UAD’nin kararlarını açıkça yok saydığını belirtti
İsrail, UNRWA’dan Doğu Kudüs’teki ofislerini bir ay içinde boşaltmasını istedi

İsrail, UNRWA’dan Doğu Kudüs’teki ofislerini bir ay içinde boşaltmasını istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet