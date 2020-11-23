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Dünya

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Yemen'deki Husiler'e yönelik tüm seçenekleri masada

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Yemen'deki Husiler'e yönelik tüm seçenekleri masada tuttuklarını bildirdi.

Dildar Baykan   | 23.11.2020
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Yemen'deki Husiler'e yönelik tüm seçenekleri masada

Washington

Filipinler'e resmi bir ziyaret gerçekleştiren Robert O'Brien, Ortadoğu'daki duruma ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Yemen'de İran destekli Husiler'in, "iyi niyetli bir barış sürecine" yanaşmadığını belirten O'Brien, Washington'ın bölgedeki durumu yakından takip ettiğini vurguladı.

O'Brien, Donald Trump yönetiminin Husiler'i "terör örgütü" olarak tanıyıp tanımadığına ilişkin bir soruya ise "Biz hangi örgütleri terör örgütü olarak tanımamız gerektiği konusunda düşünüyoruz. Trump, önümüzdeki 50 gün boyunca hala ABD'nin başkanı olacak ve bu konu da masada olacak." yanıtını verdi.

Husiler'e şiddet eylemlerini azaltma çağrısı yapan O'Brien, "ABD, Husiler'e karşı tüm seçenekleri masada tutuyor." açıklamasını yaptı.




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