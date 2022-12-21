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ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i Beyaz Saray’da resmi törenle karşılıyor
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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD, Ukrayna'ya Patriot sistemi dahil 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’ya aralarında Patriot hava savunma sistemlerinin de bulunduğu 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapacaklarını duyurdu.

Kasım İleri   | 21.12.2022
ABD, Ukrayna'ya Patriot sistemi dahil 1,85 milyar dolarlık askeri yardım yapıyor

Washington

Blinken, Ukrayna’ya yapılacak yardıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD’nin, Ukrayna halkına olan desteğini vurgulamak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Washington’da ağırlayacaklarını belirten Blinken, şu ifadeleri kullandı:

"Son 300 gün boyunca Kremlin, Ukrayna'yı haritadan silmeye çalıştı ve başarısız oldu. Şimdi Rusya, Ukraynalı sivilleri dondurup aç bırakarak ve aileleri evlerinden ederek kışı bir silah haline getirmeye çalışıyor. Buna cevaben, Başkan (Joe) Biden bugün ABD'nin Ukrayna'nın kendisini Rusya'nın devam eden acımasız ve sebepsiz saldırılarına karşı savunmasına yardımcı olmak için kritik yeni ve ek askeri yetenekler sağladığını açıklayacak."

Blinken, Biden'ın verdiği yetki kapsamında ABD envanterinden 8'inci kez Ukrayna'ya silah tedariki yaptıklarını kaydederek, "ABD envanterinden çekilecek 1 milyar dolarlık ek mühimmat ve kritik ekipmanla Ukrayna'nın savaş alanında kendini savunma kapasitesi daha da genişleyecek. Savunma Bakanlığı ayrıca Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında bugün Ukrayna'ya 850 milyon dolarlık ek bir güvenlik yardımı yapacak." ifadelerine yer verdi.

Biden yönetiminin Ukrayna'ya toplam askeri yardımının bu yardım paketi ile 21,9 milyar dolara ulaştığını kaydeden Blinken, "Bugünkü yardım ilk kez seyir füzelerini, kısa menzilli balistik füzeleri ve daha önce sağlanan hava savunma sistemlerinden önemli ölçüde daha yüksek irtifada uçakları düşürme yeteneğine sahip Patriot hava savunma sistemini içeriyor." bilgisini paylaştı.

ABD Dışişlerinden yapılan yardımların detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, ABD envanterinden sağlanacak 1 milyar dolarlık yardım paketinde 1 Patriot hava savunma bataryası, HIMARS için mühimmat, 500 adet hassas güdümlü 155 mm obüs top mermisi, 30 adet farklı kalibrelere sahip havan topu, 157 zırhlı araç, HARM füzeleri, hassas güdümlü hava füzeleri, 2 bin 700 el bombası fırlatıcıları ve diğer koruma ekipmanının bulunduğu kaydedildi.

Diğer taraftan, 850 milyon dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardımı kapsamında ise 45 bin 152 mm top mermisi, 20 bin 122 mm top mermisi, 50 bin 122 mm GRAD roketleri, 100 bin 125 mm tank mermisinin verileceği bildirildi.

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