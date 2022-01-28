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Dünya

ABD, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı

ABD, Ukrayna ve Rusya arasındaki krizi görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı.

Betül Yürük   | 28.01.2022
ABD, Ukrayna-Rusya krizini görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı

Birleşmiş Milletler

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada, ''Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehditkar davranışı ve Rus birliklerinin Ukrayna sınırına ve Belarus'a yığılması üzerine'' BMGK'yi 31 Ocak Pazartesi toplantıya çağırdıklarını duyurdu.

Avrupa'ya ve küresel barış ve güvenliğe tehdit karşısında tansiyonu diplomasi yoluyla düşürmeye çalıştıklarını belirten Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyi'nin diplomasi için çok önemli bir yer olduğunu söyledi.



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