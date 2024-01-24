ABD uçaklarının Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurduğu iddia edildi
Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.
Baghdad
Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.
Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
ABD'den açıklamaABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.
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