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Dünya

ABD uçaklarının Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurduğu iddia edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ın güneyinde yer alan Haşdi Şabi'ye bağlı askeri fakülteye ABD'nin saldırı düzenlediği iddia edildi.

Haydar Karaalp  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
ABD uçaklarının Irak'ta Haşdi Şabi'yi vurduğu iddia edildi

Baghdad

Yerel basınında çıkan haberlere göre, ABD'ye ait uçaklar, Babil'in Curf el-Sahar bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'ye ait askeri fakülteyi bombaladı.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD'den açıklama

ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Irak'ta bulunan İran destekli milis gruplara ait üç tesise saldırı düzenlendiklerini açıkladı.

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