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Dünya

ABD Temyiz Mahkemesi, Texas'ın düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine yeni engeller getirdi

ABD Temyiz Mahkemesi, Texas eyaletindeki yerel kolluk kuvvetlerine ülkeye yasa dışı yollardan girdiğinden şüphelenilen kişileri gözaltına alma yetkisi veren göçmenlik yasasının önündeki engelleri daha da genişleten bir karar aldı.

Mücahit Oktay  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
ABD Temyiz Mahkemesi, Texas'ın düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine yeni engeller getirdi Fotoğraf: Christian Torres/AA

New York

New Orleans'taki ABD Temyiz Mahkemesi 5. Dairesi heyeti, Texas'ın, federal devletten bağımsız olarak ülkeye kaçak girdiğinden şüphelenilen düzensiz göçmenleri gözaltına alma ve gerekli görülmesi durumunda sınır dışı edebilme yetkisini engelleyen yeni kararı duyurdu.

Mahkemenin yazılı açıklamasında, "Senato Yasa Tasarısı 4" olarak bilinen yasanın "engellenmeye devam edilmesi gerektiği" belirtilerek, "Yaklaşık 150 yıldır Yüksek Mahkeme, göçü kontrol etme yetkisinin yalnızca federal bir yetki olduğu kararını benimsiyor." ifadesine yer verildi.

Temyiz Mahkemesinin 3 kişiden oluşan yargıç heyetinin, 2'ye 1 çoğunlukla, ikinci kez aldığı yetki durdurma kararı, aylardır süren hukuki süreçteki gelgitlere bir yenisini daha ekledi.

Temyiz Mahkemesi daha önce de 19 Mart'ta Yüksek Mahkemenin düzensiz göçmenlerin gözaltına alınması konusunda Texas kolluk kuvvetlerine yetki veren kararını, birkaç saat sonrasında durdurmuştu.

Öte yandan, yetkililer, söz konusu eyalet yasasının, Texas'taki hapishanelerde yer olmaması nedeniyle federal mahkemelerce onaylansa bile uygulamaya geçmesinin pek gerçekçi olmadığını ifade ediyor.

Biden hükümeti ile Texas Valisi arasında anlaşmazlık

Texas Valisi Greg Abbott, Joe Biden yönetimini sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentinde sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermeyerek dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Geçen hafta Yüksek Mahkemenin aldığı kararın ardından söz konusu yasa Texas'ta kısa süreliğine yürürlüğe girmişti.

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