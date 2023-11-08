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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Temsilciler Meclisinden Filistinli üye Tlaib'in İsrail'e ilişkin eleştirilerini kınama kararı

ABD Temsilciler Meclisi, ilk Müslüman kadın üyelerinden Filistin asıllı Rashida Tlaib'in "İsrail eleştirilerinin kınanması" için sunulan karar tasarısını kabul etti.

Dildar Baykan Atalay  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
ABD Temsilciler Meclisinden Filistinli üye Tlaib'in İsrail'e ilişkin eleştirilerini kınama kararı Filistin asıllı ABD Temsilciler Meclisi üyesi Rashida Tlaib

Ankara

Temsilciler Meclisi Üyesi Cumhuriyetçi Rich McCormick'in, Tlaib'in İsrail karşıtı söylemlerinin kınanması için sunduğu karar tasarısı, Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylandı.

Tasarı, 188 "hayır" ve 4 "çekimser" oya karşı 234 "evet" oyu ile kabul edildi.

Söz konusu tasarıda, Temsilciler Meclisinin, Filistin asıllı tek üyesi Tlaib, "7 Ekim'den bu yana yanlış söylemler yaymak ve İsrail devletinin yok edilmesi çağrısı yapmak" ile itham ediliyor.

"Filistin halkı harcanamaz"

Tlaib oylamadan önce Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Bunu söylemek zorunda kaldığımıza inanamıyorum. Filistin halkı harcanamaz. Biz de diğer herkes gibi insanız." dedi.

Elindeki fotoğrafı Temsilciler Meclisi üyelerine gösteren Tlaib, "Büyükannem, tıpkı diğer tüm Filistinliler gibi hayatını özgür ve onurlu yaşamak istiyor." diye konuştu.

Tlaib, eleştirilerinin her zaman İsrail hükümeti ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"İnancı, etnik kökeni ne olursa olsun insanların hayatını kurtarmak için bu mecliste konuşmak, tartışmalı olmamalı. Filistinli ve İsrailli çocukların ağlamalarının benim için farkı yok. Benim anlamadığım neden Filistinli çocukların ağlamaları size farklı geliyor? Ortak insanlığımızı kaybedemeyiz."

Oylama ne anlama geliyor?

ABD'de Temsilciler Meclisi üyelerine yönelik sunulan "kınama" karar tasarılarının herhangi bir yaptırımı bulunmuyor.

Bu tasarının onaylanması ile Temsilciler Meclisi üyeleri, kınanan üyenin görüşlerini onaylamadıkları yönünde görüş bildirmiş oluyor.

Tek başına kınama kararı, kınanan üyenin komitelerdeki görevini etkilemiyor.

Tlaib, 3 Kasım'da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, ABD Başkanı Joe Biden ve ekibinin İsrail'e destek verdiği açıklamalarına İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların görüntülerini de ekleyerek "Joe Biden Filistin halkına yönelik soykırımı destekledi. Amerikan halkı bunu unutmayacak. Biden ya şimdi ateşkesi destekle ya da 2024'te bize güvenme." ifadelere yer vermişti.


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