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Dünya

ABD Temsilciler Meclisinden borç limitini askıya almaya yönelik tasarıya onay

ABD Temsilciler Meclisi, borç limitini askıya almaya yönelik yasa tasarısını onayladı.

Dilara Zengin   | 30.09.2021
ABD Temsilciler Meclisinden borç limitini askıya almaya yönelik tasarıya onay

Washington DC

Ülkenin borçlanma limitini 17 Aralık 2022'ye kadar askıya alacak yasa tasarısı, ABD Temsilciler Meclisinde 212'ye karşı 219 oyla kabul edildi.

Demokratlardan Kurt Schrader ve Jared Golden tasarıya karşı oy kullanırken, tasarıya Cumhuriyetçilerden destek veren tek vekil Adam Kinzinger oldu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, oylama öncesi yaptığı konuşmada, ABD'nin kredisinin sorgulanmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Amerikan halkına karşı sorumlulukları olduğunu ifade eden Pelosi, borç limitinin askıya alınmamasının feci bir etki yaratacağı konusunda uyardı.

Bir sonraki durağı ABD Senatosu olan tasarının, burada Cumhuriyetçilerin engeliyle karşılaşması bekleniyor.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongreye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongrenin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

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