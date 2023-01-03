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Dünya

ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi için kritik oylama

ABD Kongresinin alt kanadı Temsilciler Meclisinin üyeleri, bugün yapılacak oylamada yeni meclis başkanını seçecek.

Tuğçenur Akgün   | 03.01.2023
ABD Temsilciler Meclisinde başkan seçimi için kritik oylama

New York

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerin ardından ilk oturumunu yapacak 118. ABD Kongresinin iki yıllık yeni yasama süreci bugün başladı.

118. Kongrenin ilk oturumu için toplanacak vekiller, Cumhuriyetçilerin çoğunluk lideri Kevin McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı adaylığı için oylamaya gidecek.

McCarthy'nin başkanlığına kendi partisinden yükselen itiraz

Öte yandan, ara seçimlerin ardından çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçiler arasındaki itirazlar nedeniyle McCarthy'nin başkan olup olmayacağı merak konusu.

Cumhuriyetçi Scott Perry, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, McCarthy'nin başkan olmasını desteklemeyeceğini duyurdu.

Washington'daki statükoyu değiştirmek için McCarthy'nin gerekli çabayı göstermediğini belirten Perry, başkan adayının, bütçe, vergiler, sınırların korunması ve Kongre'deki vekillerin görev süresi gibi hususlarda muhafazakarlara taahhüt vermede ayak dirediğini iddia etti.

Perry, "Doğru şeyi yapmak için yanlış zaman diye bir şey yoktur" ifadeleriyle paylaştığı açıklamasında, McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı olma şansını kaybettiğini öne sürdü.

McCarthy'i desteklemediğini açıkça ifade eden Cumhuriyetçiler arasında Andy Biggs, Matt Gaetz, Bob Good, Matt Rosendale ve Ralp Norman gibi isimler yer alıyor.

218 üyenin oyu gerekiyor

435 üyeli Temsilciler Meclisinde halihazırda Cumhuriyetçiler 222, Demokratlar 213 koltuğa sahip. Ancak Demokratlardan 1 sandalye, Virginia'dan seçilen Demokrat siyasetçi Donald McEachin'in 28 Kasım'da vefat etmesi üzerine boş kalmıştı.

McCarthy'nin başkan seçilebilmesi için ise Meclis üyelerinin yarısı olan 218 üyenin oyunu alması gerekiyor.

Başkan adayı McCarthy, bugün vekillerden yeterli desteği alamazsa son 100 yılda Temsilciler Meclisi başkanlık seçimlerini ilk turda kazanamayan ilk siyasetçi olacak.

McCarthy'nin kendi partisinden rakiplerinden Arizonalı siyasetçi Andy Biggs muhtemel yeni adaylar arasında yer alıyor.

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