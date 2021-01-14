ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
Washington
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.
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