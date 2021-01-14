Euro
9.00
Dolar
7.41
BIST 100
1,559.28
Altın
1,847.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.

Hakan Çopur   | 14.01.2021
ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi

Washington

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın "isyana teşvik" ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kolombiya halkı Kovid-19 kısıtlamalarında düşen gelirleri nedeniyle devletten destek bekliyor
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle hastanelerdeki yoğunluk artıyor
İngiltere Başbakanı Johnson: Yoğun bakım üniteleri çok büyük risk altında
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 66 milyonu geçti

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisinde Başkan Donald Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesi kabul edildi

ABD, 'zorla çalıştırmayla üretildiği' gerekçesiyle Sincan'dan pamuk ve domates alımını durduruyor

ABD'de Senato, Trump'ın azil davası için 19 Ocak'tan önce toplanmayacak

ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu

ABD Kongresinin koridorlarında Ulusal Muhafızların yerlerde yattığı görülen fotoğraflar gündem oldu
ABD Temsilciler Meclisindeki Trump'a yönelik azil oturumu başladı

ABD Temsilciler Meclisindeki Trump'a yönelik azil oturumu başladı
ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı

ABD'de Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 389 bin 865'e ulaştı