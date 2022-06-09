Dolar
17.19
Euro
18.42
Altın
1,852.78
ETH/USDT
1,783.40
BTC/USDT
30,080.00
BIST 100
2,540.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, son dönemde yaşanan silahlı saldırıların ardından yarı otomatik silah satın alabilme yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısına onay verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 09.06.2022
ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

Washington

ABD'de son dönemde Buffalo ve Uvalde'de yaşanan silahlı saldırıların ardından başlayan "silah reformu" çağrıları kapsamında Kongreden adım geldi.

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede yarı otomatik silah satın alma yaşını 18'den 21'e çıkaran yasa tasarısını onayladı.

Demokratların neredeyse tamamının, Cumhuriyetçilerin ise bir kısmının desteğini alan tasarı, 199 "hayır" oyuna karşı 228 "evet" oyu ile kabul edildi.

ABD Başkanı Joe Biden, geçen hafta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede yarı otomatik silahların yasaklanması, bu yapılamıyorsa da satın alma yaşının 21'e çıkarılması çağrısı yapmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, TBMM Sağlık Komisyonunda benimsendi
Efes 2022 Tatbikatı gece atışlarında milli silahlar tam isabet kaydetti
Sivas-Kayseri kara yolunda sel nedeniyle ulaşımda aksama yaşanıyor
Ankara'da sağanak trafiği ve hayatı felç etti

Benzer haberler

ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, yarı otomatik silah satın alma yaşını 21'e çıkaran tasarıyı onayladı

ABD, Türkiye'nin Suriye'ye operasyon konusunda geri adım atmayacağını düşünüyor

ABD Yüksek Mahkeme Yargıcı Kavanaugh'un evinin yakınında silahlı bir kişi yakalandı

Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek

Çin ve ABD savunma bakanları Shangri-La Diyaloğu'nda ilk kez yüz yüze görüşecek
Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek

Biden, G7 ve NATO zirveleri için Almanya ve İspanya'yı ziyaret edecek
ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı

ABD'li yetkiliden Kuzey Kore'nin her an nükleer deneme yapabileceği uyarısı