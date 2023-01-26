Dolar
18.81
Euro
20.48
Altın
1,932.67
ETH/USDT
1,610.90
BTC/USDT
23,155.00
BIST 100
5,274.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde, İran'da Mahsa Emini'nin ölümünün ardından başlayan gösteriler nedeniyle hapis hatta ölüm cezası riskiyle karşı karşıya bulunan kişilere destek amacıyla sunulan karar tasarısı kabul edildi.

Dilara Karataş   | 26.01.2023
ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

Ankara

ABD Temsilciler Meclisinde, İran'daki Mahsa Emini gösterilere katılan İranlılara destek veren karar tasarısı üzerine oylama yapıldı.

Oylamada 420 milletvekili tasarıyı destekledikleri yönünde oy kullanırken, 1 milletvekili karşı oy verdi.

Meclis üyesi Claudia Tenney, meclisteki konuşmasında,"Dünyadaki özgürlük ve demokrasinin en büyük sembollerinden biri olan ABD Temsilciler Meclisinde, cesur İran halkına desteğimizi tek bir sesle teyit etmemiz hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks ise İran halkının aldıkları riskin ve karşı karşıya kaldıkları tehlikenin farkında olduklarını belirterek, "İran halkının onları gördüğümüzü bilmesini istiyoruz. Özgürlük her zaman zulmü yenecektir, güçlü kalın." şeklinde konuştu.

İran'daki gösteriler

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Ülke genelinde aylar süren gösterilerde 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR), 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Raporda, gösterilerde gözaltına alınanlardan en az 109'unun dosyasının idam istemiyle mahkemeye gönderildiği kaydedilmişti.

Bugüne kadar haklarında idam kararı verilen 4 göstericinin cezası infaz edilmişti.

İran, ABD ve İsrail'i suçluyor

İran yönetimi protestoları "ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD ve İsrail gibi güçlerin komplosu" olarak değerlendiriyor.

ABD, Mahsa Emini gösterilerinde polisin eylemcilere yönelik müdahalesine ilişkin bazı İranlı güvenlik yetkililerine yaptırım kararları almıştı.

İran da ABD'nin yaptırımlarına karşılık 1 Kasım'da "ülkedeki şiddeti kışkırtmak ve iç işlerine müdahale" gerekçesiyle üst düzey sivil ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu Amerikalı 10 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurt genelinde sıcaklık düşecek, bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve kar görülecek
Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaralanan Filistinli kardeşleri kabul etti
Bursa'daki terör saldırısının 4 sanığı için 913'er yıla kadar hapis istemi

Benzer haberler

ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü

ABD ekonomisi, 2022'nin 4'üncü çeyreğinde yüzde 2,9 büyüdü

ABD Temsilciler Meclisi, İran'daki gösterilere katılanları destekleyen tasarıyı onayladı

Batı'nın tank koalisyonu Ukrayna'daki bahar savaşına hazırlanıyor

ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye

ABD'den Suriye'deki üslerine yeni takviye
Küresel güç rekabetinin yeni alanı Afrika’ya diplomatik çıkarma

Küresel güç rekabetinin yeni alanı Afrika’ya diplomatik çıkarma
ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet