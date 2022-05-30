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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Geleneksel Öğle Yemeği Programı’nda konuşuyor.
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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Emel Öz   | 30.05.2022
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşi alkollü araç kullanmaktan tutuklandı

Ankara

CBS'deki habere göre, California Otoyol Devriyesinden yapılan açıklamada 82 yaşındaki Paul Pelosi'nin, cumartesi geç saatlerde Napa County bölgesinde karıştığı trafik kazasının ardından alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine tutuklandığı bildirildi.

Mahkeme kayıtlarında, Pelosi'nin pazar sabahı 5 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı ve kazada yaralanan olmadığı ifade edildi.

Nancy Pelosi'nin sözcüsü, olay hakkında yorum yapmayacaklarını belirtti.

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