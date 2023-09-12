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Dünya

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturması açılması çağrısında bulundu

Şerife Çetin  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, Biden hakkında soruşturması açılması çağrısında bulundu

New York
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Başkan Biden hakkında görevi kötüye kullanma soruşturması açılması çağrısında bulundu.

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