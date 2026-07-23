ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık 2027 savunma bütçesine onay verdi ABD Temsilciler Meclisi, 1,15 trilyon dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) başlıklı 2027 savunma bütçesini onaylayarak Senato'ya gönderdi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda bütçeye yönelik oylamada, 216 "evet" oyu, 212 "hayır" oyu kullanıldı.

2027 savunma bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinin ardından Senato'da da oylanacak ve burada da kabul edilmesi halinde imzalanarak yasalaşması için Başkan Trump'ın masasına gönderilecek.

Tasarıda İsrail detayı

Öte yandan tasarıda İsrail ile ilgili yer alan bir madde dikkati çekiyor.

Tasarının 219. maddesinde ABD ordusunun teknoloji ve tedarik zincirinin İsrail ordusu ile entegrasyonu öngörülüyor.

Bu kapsamda, insansız sistemlere karşı savunma, füze savunması ve yapay zeka dahil 10 alanı kapsayacak şekilde, İsrail menşeli ve ortaklaşa geliştirilen teknolojilerin 2030'a kadar ABD'nin resmi askeri programlarına entegre edilmesi amaçlanıyor.