Dolar
17.83
Euro
18.23
Altın
1,718.52
ETH/USDT
1,531.10
BTC/USDT
21,999.00
BIST 100
2,548.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Yöneticisi Samantha Power, Odessa'daki füze saldırısı üzerine, ABD'nin Ukrayna tahılının kara yoluyla dışarıya sevki için B planı üzerinde çalıştığını söyledi.

Kasım İleri   | 25.07.2022
ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında

Washington DC

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yapılan Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesinin imzalanmasından sonra Odessa kentine düzenlenen füze saldırısı üzerine ABD'nin anlaşmaya alternatif aradığı ortaya çıktı.

CNN televizyonuna konuşan USAID Yöneticisi Power, ABD'li yetkililerin, Ukraynalı muhataplarıyla anlaşmanın çökmesi durumunda tahıl ürünlerinin dışarıya çıkarılması için bir B planı üzerinde çalıştığını belirtti.

Power, "B Planı kara yolları, demir yolları ve nehir yollarını içeriyor; mavnaların gönderilmesi, ihracatın hızlı şekilde çıkışı için Ukrayna demir yollarının Avrupa'dakilerle uyumluluğu bakımından yeniden ayarlanmasını da içeriyor." dedi.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı ve Ukrayna makamlarından, konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Çöp evde bulunan çocuğun annesi iki ay önce kız kardeşinden şikayetçi olmuş
Meteorolojiden Güneydoğu için sıcak hava uyarısı
Kocaeli'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Benzer haberler

Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürecek

Gazprom, Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını düşürecek

ABD, tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek için B planı arayışında

Lavrov: Ukrayna tahılının sevki için herhangi bir engel yok

AB'den Ukrayna'ya 1,59 milyar avroluk finansal destek

AB'den Ukrayna'ya 1,59 milyar avroluk finansal destek
Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki kentlere Rus hava saldırıları arttı
Gazprom, Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu

Gazprom, Kuzey Akım ile ilgili risklerin devam ettiğini duyurdu