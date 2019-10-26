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Dünya

ABD, Suriye'nin petrol sahalarına takviye birliği göndermeyi sürdürüyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye aynı günde ikinci takviye güç sevkiyatı yaptı.

Mohamad Misto,Eşref Musa   | 26.10.2019
ABD, Suriye'nin petrol sahalarına takviye birliği göndermeyi sürdürüyor

Haseke

Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, bölgeye aynı günde ikinci takviye güç sevkiyatı yaptı.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki petrol sahalarında askeri varlığını güçlendirme kararı alan ABD yönetimi, sabah saatlerinde El Ömer petrol sahasına gönderdiği ilk takviye askeri birliğinin ardından Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahasına ikinci takviye birliğini gönderdi.

AA'nın güvenilir yerel kaynaklarından aldığı bilgiye göre, ABD ordusunun Irak'ta konuşlu unsurlarından ayrılan bir askeri konvoy, öğle saatlerinden sonra Irak-Suriye sınırındaki El Yarubiyye kapısına ulaştı.

Askeri konvoy, söz konusu sınır kapısından geçerek Haseke ilinin kuzeydoğusundaki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Rumeylan petrol sahasına ulaştı. Personel taşıyıcıların da yer aldığı en az 13 zırhlı aracın bulunduğu konvoya, koruma amaçlı havadan ABD ordusuna ait helikopterler eşlik etti.

ABD ordusu, sabah saatlerinde Irak'tan Suriye'nin Deyrizor ilinin El Ömer petrol sahasına personel taşıyıcı zırhlı araç ve tankların bulunduğu 30 takviye birliği gücü göndermişti.

Deyrizor’daki hazırlıklar

AA, ABD ordusunun, Deyrizor ilinin güneydoğusunda, Suriye-Irak sınırında inşa edeceği yeni üs için arazi yeri belirlediğini duyurmuştu.

Yeni üssün Deyrizor'un Bagoz bölgesinde inşa edilmesi bekleniyor.

Kurulması beklenen yeni üssün konumu, Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristlerin kontrolündeki Bukemal ilçesine yakın olması nedeniyle stratejik öneme sahip.

ABD, yeni üsten, YPG/PKK'nın ve petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için de faydalanacak.

ABD'li komutanlar, 15 Ekim'de Deyrizor'da aşiret reisleri ile bir araya gelerek, bölgeden çekilmeyecekleri sözünü vermişti.

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