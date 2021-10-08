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Dünya

ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına onay

ABD Senatosu, borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı.

Dilara Zengin   | 08.10.2021
ABD Senatosu'ndan borç limitinin kısa süreli olarak artırılmasına onay

Washington

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir süren görüşmelerin ardından söz konusu tasarı, Senato'da 48'e karşı 50 oyla kabul edildi.

Bir sonraki durağı Temsilciler Meclisi olan tasarı ile borç limitinin, 3 Aralık'a kadar yeterli olacak şekilde 480 milyar dolar artırılması öngörülüyor.

Borç limiti krizi

ABD'de federal hükümet, tarihi bir temerrüde yol açabilecek 28,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşma tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor.

Borç limiti, ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Teknik olarak borç limiti için belirlenen süre 1 Ağustos'ta dolarken, ABD Hazine Bakanlığı, hükümetin ödemelerine devam edebilmesi için "olağanüstü önlemler" almaya başlamıştı.

Borç limitinin artırılması veya askıya alınması için Kongre'ye defalarca çağrıda bulunan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, son olarak Kongre'nin 18 Ekim'e kadar borç limitini yükseltmek veya askıya almak için harekete geçmemesi halinde Hazine'nin olağanüstü önlemlerinin tükeneceğini belirtmişti.

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