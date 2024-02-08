Dolar
30.59
Euro
33.05
Altın
2,033.94
ETH/USDT
2,426.10
BTC/USDT
45,384.00
BIST 100
8,949.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı gündeme aldı

ABD Senatosu, Ukrayna'ya 60 ve İsrail'e 14,1 milyar dolar yardım öngören 95 milyar dolarlık ek bütçe tasarısının gündeme alınıp tartışılmasına onay verdi.

Hakan Çopur  | 08.02.2024 - Güncelleme : 08.02.2024
ABD Senatosu, Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören tasarıyı gündeme aldı

Washington

Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında büyük tartışmalara neden olan güney sınırına ilişkin anlaşmazlığın çözülemediği ABD Senatosunda bugün, sadece dış politika odaklı bir tasarı oylandı.

Ukrayna için 60, İsrail için 14,1, Gazze dahil çeşitli bölgelere insani yardımlar için 9,2 ve Tayvan dahil Hint-Pasifik bölgesi için 4,8 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören tasarının gündeme alınması 67 "evet" oyuyla kabul edildi.

100 sandalyeli Senatodaki oylamada, alt sınır olan 60 barajını geçen tasarının Senato gündemine alınıp tartışılması kabul edilirken; tasarının Genel Kurul'daki son oylaması öncesinde birkaç farklı prosedür oylamasından geçmesi gerekiyor.

Öte yandan Senatoda kabul görmesi halinde Temsilciler Meclisine gidecek tasarıyı burada daha zor bir atmosfer bekliyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson, içinde sınır güvenliğine ilişkin maddelerin yer almadığı herhangi bir tasarıyı tek başına geçirmeyeceklerini açıklamıştı.

ABD Senatosunda çarşamba günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçiler, içinde sınır güvenliği ile Ukrayna ve İsrail'e yardımları da barındıran 118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını "sınır güvenliğiyle ilgili adımları yetersiz bulmaları" nedeniyle bloke etmişti.

Aralık 2023'te Senatoda gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

Diğer yandan Temsilciler Meclisinde dün oylanan ve sadece İsrail'e yardım öngören bir tasarı da Demokratların oylarıyla reddedilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de tırın minibüse çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı
Adana'da Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı
İstanbul Adliyesine saldıran terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Adalet Bakanı Lloga ve beraberindeki heyeti kabul etti
Başkentte "Sizinle İftar Gazzeli Kardeşlerimizle İftihar Ediyoruz" etkinliği düzenlendi

Benzer haberler

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi

İran destekli gruplar, ABD'nin Suriye'deki üssüne roketlerle saldırı düzenledi

İsrail savaş kabinesi, Gazze'de ateşkes ve esir takasını görüşmek üzere toplandı

Sınır Tanımayan Doktorlar: Temiz su yetersizliği nedeniyle Refah'ta Filistinliler için yaşam koşulları "umutsuz"

İsrail'de aşırı sağcılar "savaşa devam" derken, esir yakınları ise "ateşkes" diye haykırdı

İsrail'de aşırı sağcılar "savaşa devam" derken, esir yakınları ise "ateşkes" diye haykırdı
Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşıyor

Gazze'de 17 bin çocuk ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşıyor
Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı

Rusya ile Ukrayna arasında esir takası yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet